A Prefeitura de Goiânia tem contrato com o Banco Master para disponibilização de empréstimo consignado aos servidores municipais, com encerramento previsto para este domingo (23). O município afirmou, em nota, que o credenciamento do Master foi realizado em 2023, na gestão do ex-prefeito Rogério Cruz (SD). Este credenciamento foi prorrogado em 2024, com vigência até novembro de 2025.\nQuestionada sobre a possibilidade de prorrogar o contrato mais uma vez, a Prefeitura disse que a atual gestão reavaliou o documento e verificou alto número de reclamações e processos judiciais envolvendo o banco. Por este motivo, disse o Paço, houve a conclusão de que não há vantagem em prorrogar a parceria. A Prefeitura também confirmou que a única relação com o Master é este contrato que está em fase final.\nDe acordo com a Prefeitura, a investigação da Polícia Federal contra o Master, no âmbito da Operação Compliance Zero, não provoca qualquer impacto administrativo, financeiro ou operacional para o município. “Os contratos de empréstimo consignado são firmados diretamente entre cada servidor e o banco, sem envolvimento financeiro da Prefeitura”, destacou.