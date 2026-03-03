A Prefeitura de Goiânia assinou em fevereiro o 10º aditivo de contrato firmado em 2020 com a empresa Construservice Empreendimentos e Construções, para reconstrução e restauração de asfalto de ruas da capital. De acordo com a Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana (Seinfra), a última obra do contrato foi realizada em agosto de 2024 e o último aditivo, que prorroga a vigência por mais um ano, tem o objetivo de permitir “trâmites indispensáveis ao encerramento contratual”.\nNo mesmo mês em que as intervenções foram encerradas na capital, a Construservice foi declarada inidônea, em processo que teve origem na Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes (Goinfra), por tentativa de fraude. A sanção vale até agosto de 2026.\nDesde o encerramento das obras em Goiânia, o contrato passou por quatro aditivos, sendo dois deles para a ampliação de prazo, um para correção em informação de reequilíbrio econômico-financeiro e outro de alteração em termos de garantia. O Portal da Transparência mostra que a Prefeitura empenhou R$ 286 milhões referente a esta contratação e fez o pagamento de R$ 163 milhões.