As eleições de 2026 deram mais um passo importante com o início das convenções partidárias. Entre os dias 20 de julho e 5 de agosto, partidos e federações devem se reunir para oficializar os nomes que disputarão o pleito em 4 de outubro, data do primeiro turno. Em Goiás, cerca de 5 milhões de eleitores aguardam as definições dos candidatos que ocuparão os cargos federais e estaduais em disputa.\nPara participar do processo eleitoral, o interessado deve estar devidamente filiado a um partido. No caso das federações partidárias, as convenções precisam ser realizadas de forma unificada entre as siglas que compõem o grupo. Os encontros, que podem ocorrer de maneira presencial, online ou híbrida, são o espaço onde as agremiações decidem quem serão seus representantes e formalizam coligações para as disputas majoritárias.