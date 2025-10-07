A Comissão Especial de Inquérito (CEI) do Limpa Gyn, da Câmara Municipal de Goiânia, intimou dois representantes de cooperativas de reciclagem na segunda rodada de oitivas, às 14h desta terça-feira (7). Serão ouvidos, na condição de testemunhas, Claubi Teixeira Lemos, presidente da cooperativa Beija Flor; e Dulce Helena do Vale, presidente da Cooper-Rama.\nSegundo o presidente do colegiado, Welton Lemos (SD), as perguntas dos vereadores devem ser direcionadas à qualidade e quantidade de lixo. “Nós queremos ouvi-los. Quero que eles nos digam o que acontecia antes e o que acontece agora. A minha é nesse sentido, de saber apurar essa reclamação deles”, disse.\nDa leva inicial de depoentes, ainda estão previstas as falas do diretor de Serviços de Infraestrutura Urbana da Prefeitura, Paulo Henrique Francisco Vargas; de quatro fiscais do contrato no Paço e de mais 13 representantes de cooperativas de reciclagem da cidade.