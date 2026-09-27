-velorio_amilton (1.3461063)\nO corpo do deputado estadual Amilton Filho (MDB), de 41 anos, foi enterrado sob forte comoção e acompanhado por um cortejo em Anápolis, neste sábado (26). O sepultamento ocorreu no Cemitério São Miguel, após uma cerimônia de despedida que reuniu familiares, amigos, autoridades e apoiadores do parlamentar (veja o vídeo acima).\nO velório foi realizado no Ginásio Internacional Newton de Faria, no Centro de Anápolis, e começou à tarde. Durante a despedida, pessoas próximas ao deputado prestaram homenagens e acompanharam o cortejo até o cemitério, onde ocorreu o sepultamento.\n-galeria fotos velório amilton (1.3461065)\nAmilton morreu na madrugada deste sábado após sofrer um acidente na BR-050, em Cristalina, no Entorno do Distrito Federal. O veículo em que ele estava colidiu com um caminhão nas proximidades do aeroporto do município.