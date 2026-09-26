Deputado estadual Amilton Filho (MDB) (Reprodução/Facebook de Amilton Filho)\nAs cerimônias de despedida do deputado estadual Amilton Filho (MDB), de 41 anos, serão realizadas neste sábado (26), em Anápolis, seu principal reduto político. O corpo do parlamentar será levado de avião até o município para o velório, marcado para começar às 15h no Ginásio Internacional Newton de Faria, localizado na Avenida Senador José Lourenço Dias, no Setor Central.\nDe acordo com orientações divulgadas pela assessoria, a entrada do público será feita exclusivamente pela Avenida Brasil. O acesso pela Avenida Contorno ficará reservado para autoridades. A saída do cortejo fúnebre está prevista para as 18h, rumo ao Cemitério São Miguel, na Rua Firmo de Velasco, onde ocorrerá o sepultamento. Amilton Filho deixa esposa e dois filhos pequenos.