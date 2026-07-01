A Corte Suprema de Cassação, em Roma, anulou nesta quarta-feira (1°) a segunda autorização de extradição da ex-deputada Carla Zambelli (PL-SP) e determinou que o processo seja refeito na instância inferior. A decisão foi comunicada aos advogados no início da noite do horário italiano (tarde no Brasil). A sentença com as justificativas deve ser publicada nas próximas semanas.\nDepois que a sentença for divulgada, o caso vai voltar a tramitar na Corte de Apelação de Roma. A expectativa é que isso aconteça a partir de outubro. Zambelli, que foi liberada da prisão no fim de maio, continua em liberdade.\n"Será refeito tudo do zero, com dois novos graus de Justiça", disse o advogado Enrico Giarda, que representa o Brasil no processo, por meio da AGU (Advocacia-Geral da União).\nDepois da Apelação, as partes poderão recorrer à Corte de Cassação.