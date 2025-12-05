A Câmara de Urutaí abriu uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para investigar o vereador e presidente da casa, Éder Alberto Jorge Pimenta, que é suspeito de estuprar uma estagiária durante uma viagem de trabalho. Segundo o vereador Lindomar Veloso, a CPI é de viés administrativo e tem o objetivo de esclarecer os fatos.\nO POPULAR entrou em contato com a defesa de Éder Alberto Jorge Pimenta para obter um novo posicionamento sobre o caso, mas não teve retorno.\nÀ reportagem, o vereador Lindomar Veloso informou que oito vereadores do órgão aprovaram a abertura da CPI e foi feito um sorteio para decidir quais dos vereadores irão participar, já que são necessários cinco participantes. Em sorteio também foi definido quem será o presidente, o relator, o tesoureiro, o primeiro secretário e o membro.