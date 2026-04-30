O estado de Goiás terminou 2025 com aproximadamente R$ 3,7 bilhões em crédito de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), que devem ser devolvidos a empresas. Este montante foi acumulado pelo setor produtivo como resultado de benefícios fiscais, exportações e diferença de alíquotas em operações entre os estados. De acordo com a secretária estadual da Economia, Renata Noleto, a maior parte do crédito de ICMS de Goiás atualmente, cerca de R$ 3,5 bilhões, é decorrente de benefícios fiscais.\nO estoque se forma quando empresas geram mais créditos do imposto do que conseguem compensar com débitos. “O estado dá o crédito de um valor, mas estimando que a empresa fature e venda o suficiente para gerar saldo de ICMS e compensar todo aquele crédito que recebeu a título de benefício, e às vezes isso não acontece e esse crédito sobra”, disse Renata.