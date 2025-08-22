A criação de carteira estudantil digital (CED) em Goiás foi aprovada em definitivo pela Assembleia Legislativa de Goiás (Alego). A proposta passou por votação na sessão extraordinária da Casa e recebeu 23 votos favoráveis, na quinta-feira (21).\nAgora, o texto segue para apreciação do governador Ronaldo Caiado (UB), que pode sancionar ou vetar a proposta. O projeto de lei foi apresentado pelo deputado Major Araújo (PL) e relatado na Alego pelo deputado José Machado (PSDB).\nEssa carteira estudantil garante o benefício do pagamento de meia-entrada para estudantes em eventos, como de atividades de lazer, cinema e esportes. De acordo com a proposta, o documento será emitido gratuitamente pela Secretaria de Educação, preferencialmente, pela modalidade digital.\nA evolução dos conhecimentos de informática e a vertiginosa facilitação que a digitalização traz ao serviço público nos forçam a compreender que a CED é um caminho natural e exigível”, disse Araújo.