Vereadores alinhados ao prefeito Sandro Mabel (UB) dizem que não pretendem dar vazão para que avance na Câmara Municipal de Goiânia o projeto de resolução que quer alterar o regimento interno da Casa para instituir formalmente a liderança da oposição. A proposta é de Lucas Vergílio (MDB).\nO principal argumento compartilhado entre os governistas é o de que não haveria necessidade de formalizar uma liderança para o grupo minoritário, já que representantes da oposição possuiriam hoje vaga nos principais colegiados da Casa. Além de que, afirmam, o novo cargo implicaria também em mais gastos para a Câmara.\n“Eu acho que esse projeto não vai prosperar, porque a oposição já tem cadeira nas comissões e até na mesa diretora”, diz Pedro Azulão Jr. (MDB). “Sou contra a matéria, pois não é do interesse nem do prefeito nem dos vereadores. Se for pra pauta, a gente vai votar contra”, opina Sargento Novandir (MDB).