Diante da crise do Banco Master, com envolvimento de ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), e também da aproximação do período eleitoral, o ano legislativo no Congresso Nacional deve ser marcado por um ritmo truncado nos debates e trabalhos dos parlamentares.\nOs integrantes da bancada goiana - que estão prestes a retomar os trabalhos na Câmara e no Senado, depois do recesso de Carnaval - acreditam que o espaço estará aberto para haver votações e definições sobre os projetos de maior vulto, como o que estabelece o fim da escala 6x1 no País ou mesmo a proposta de emenda à Constituição (PEC) da Segurança Pública, de autoria do governo Lula (PT).\nHá também quem diga que o Legislativo vai avançar em investigações sobre o caso do Master e ainda acerca do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). A intenção dos parlamentares é de abertura de uma Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) para apurar as fraudes do banco, mas há resistências na cúpula das duas Casas em levar o colegiado adiante. Dos 17 deputados goianos, 15 - além dos 3 senadores - apoiam a CPMI, como mostrou O POPULAR.