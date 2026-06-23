Integrantes da Comissão Mista da Câmara Municipal de Goiânia apontam que o cronograma estabelecido pelo relator Léo José (SD) para a tramitação da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) 2027, enviado pelo Executivo em abril, pode adiar a votação definitiva da matéria para depois do dia 15 de julho, data prevista para o início do recesso legislativo.\nO calendário apresentado pelo relator é considerado apertado e o intervalo entre as etapas pode delongar as discussões, sofrer atraso e comprometer a tentativa de encerrar o semestre antes do dia 15 de julho. A previsão é de realização de duas audiências públicas, nos dias 23 e 25 de junho, além do prazo de 15 dias para apresentação de emendas parlamentares - entre 22 de junho e 6 de julho.\nA programação estabelece ainda a apresentação do relatório preliminar na Comissão Mista em 8 de julho, a apreciação do relatório final pelo colegiado no dia 9 e a primeira votação em plenário em 14 de julho. A segunda e última votação estaria prevista para 15 de julho.