A cúpula da base governista em Goiás aproveitou a confirmação da desistência do presidente estadual do PP, Alexandre Baldy, da disputa ao Senado para retomar a defesa de afunilamento de pré-candidaturas, em encontro realizado no sábado (27) em Itumbiara (Região Sul do Estado). Baldy foi anunciado primeiro suplente na chapa da ex-primeira-dama Gracinha Caiado (UB), que também confirmou o pai do prefeito de Goianésia, Renato de Castro, o empresário Fião de Castro - ambos do UB - como segundo suplente.\nO discurso foi encampado pelo ex-governador Ronaldo Caiado (PSD), pré-candidato à Presidência da República, que afirmou que a aglutinação garante “chance real” de vitória nas duas vagas ao Senado. Baldy também disse ser necessário priorizar o grupo em detrimento de interesses individuais.\nOs discursos ocorreram em meio à primeira participação do ex-prefeito de Aparecida de Goiânia Gustavo Mendanha (PRD) no ciclo de encontros regionais da base como pré-candidato ao Senado, ao lado de outros três nomes: além de Gracinha, o senador Vanderlan Cardoso (PSD) e o deputado federal Zacharias Calil (MDB).