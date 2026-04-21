Diante da possibilidade de a federação União Progressista - formada por União Brasil (UB) e PP - fechar apoio à pré-candidatura presidencial do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), lideranças goianas rechaçam a hipótese de os diretórios estaduais endossarem a aliança e avaliam que o ex-governador Ronaldo Caiado (PSD) poderá atrair as siglas com o crescimento do seu nome na disputa pela Presidência da República.\n“Em Goiás não existe a menor possibilidade. Quando ele (Caiado) foi perguntado sobre (a fala) do (Antônio) Rueda (presidente nacional do UB) ou do Ciro Nogueira (senador e presidente nacional do PP), da possibilidade de apoiar o Flávio Bolsonaro, ele disse que há sim. Mas aqui em Goiás quem preside a federação sou eu, quem preside o UB é Bruno Peixoto, e o PP é o Alexandre Baldy, e estamos todos alinhados: vamos apoiar o Ronaldo Caiado para presidente”, diz ao POPULAR a presidente da federação UB-PP em Goiás e ex-primeira-dama do Estado, Gracinha Caiado (UB).