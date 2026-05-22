Dados da movimentação financeira de investigados reforçam a suspeita de esquema de rachadinha em acordos extrajudiciais da Companhia de Urbanização de Goiânia (Comurg), segundo o delegado Ivaldo Gomes de Mendonça, responsável pela operação Pacto Oculto, que prendeu nesta quinta-feira (21) 3 ex-servidores da empresa e cumpriu mandados de busca e apreensão contra 17 pessoas, incluindo o ex-presidente Alisson Silva Borges.\nAo todo, foram 55 mandados autorizados pela Justiça, incluindo quebra de sigilos bancário, fiscal e telefônico, sequestro de bens e afastamento de funções públicas.\nO inquérito da Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Contra a Administração Pública (Dercap) foi instaurado em julho do ano passado, a partir de apuração da própria companhia sobre acordos fechados de 2022 a 2024, na gestão anterior. Ao total, são investigados 35 acordos no valor de R$ 13 milhões. A operação desta quinta focou em 12 deles, que totalizaram R$ 3,5 milhões.