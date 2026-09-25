Único a registrar crescimento acima da margem de erro na segunda rodada da pesquisa Quaest/TV Anhanguera, o governador Daniel Vilela (MDB) tem 42% das intenções de voto e abre 23 pontos de vantagem na disputa ao governo de Goiás, a dez dias das eleições. O ex-governador Marconi Perillo (PSDB) e o senador Wilder Morais (PL) aparecem empatados tecnicamente na segunda posição, com 19% e 15%, respectivamente.\nA pesquisa foi realizada dos dias 20 a 23 de setembro e tem margem de erro de 3 pontos porcentuais para mais ou para menos. O ex-deputado estadual Luis Cesar Bueno (PT) aparece com 5% das intenções de voto. Luciana Amorim (UP) tem 2% e Danilo Pinheiro (PCO), 1%.\nNo cenário da pesquisa estimulada, em que a cartela com os seis candidatos é apresentada aos eleitores, 10% se disseram indecisos. Votos nulos e brancos e abstenção somam 6%. A Quaest ouviu 804 eleitores goianos em entrevistas domiciliares.