Em meio a 15 trocas no primeiro escalão do governo confirmadas até a noite de terça-feira (31), apenas um nome é considerado da cota pessoal do novo governador de Goiás, Daniel Vilela (MDB). O emedebista não fechou todo o quadro de auxiliares, alegando que ainda faltam “alguns ajustes”.\nDas 15 alterações, 10 ocorrem por desincompatibilização de secretários ou presidentes de órgãos que vão disputar as eleições deste ano. Como havia antecipado O POPULAR, a maioria das pastas foi preenchida com soluções caseiras, ou seja, aproveitamento de nomes que já compunham a equipe.\nEm entrevista coletiva no Palácio das Esmeraldas, depois de tomar posse como governador na Assembleia Legislativa (Alego), Daniel disse que o aproveitamento de auxiliares que já estão nas pastas ocorre porque o governo já é “muito bem sucedido”, mas também afirmou que algumas trocas buscam iniciar sua gestão “com gás total”.