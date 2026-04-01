O governador Daniel Vilela (MDB) assumiu a gestão estadual nesta terça-feira (31) em sessão solene na Assembleia Legislativa de Goiás (Alego) seguida de cerimônia simbólica de transferência do cargo, no Palácio das Esmeraldas, na Praça Cívica. O emedebista priorizou a repetição de slogans e marcas que definiram a administração do ex-governador Ronaldo Caiado (PSD), mas apresentou também disposição para dar “solução aos desafios” ainda existentes, além de retomar críticas a governos anteriores.\nPré-candidato à reeleição, o emedebista utilizou os dois discursos para defender a continuidade da gestão bem avaliada de Caiado e manteve foco na citação dos resultados positivos atingidos ao longo dos últimos sete anos e três meses, dos quais quatro contaram com sua participação como vice-governador. O novo governador reforçou os próprios atributos para representar a sequência das ações e rejeitou “retrocessos”, em referência à eventual disputa pelo governo na eleição de outubro.