O governador e candidato à reeleição, Daniel Vilela (MDB), foi o primeiro entrevistado da série de sabatinas realizadas pelo POPULAR e pela rádio CBN Goiânia com os candidatos ao governo de Goiás. O emedebista reforçou a defesa da continuidade das ações e marcas da gestão do ex-governador Ronaldo Caiado (PSD), mas garantiu também buscar o legado de Iris Rezende, apesar das divergências com a filha do ex-governador Ana Paula Rezende, que é candidata a vice na chapa do senador Wilder Morais (PL).\nFicaram sequelas na base por conta dos quatro nomes ao Senado e a escolha do vice? Essas sequelas são curáveis?\nNão ficaram sequelas. Nosso grupo segue unido e conseguimos fazer uma composição robusta, com o maior número de partidos e toda a base que já fazia parte do nosso governo compõe a aliança. Tomamos as decisões que eram possíveis em relação à composição da chapa, mas todos estão motivados, porque, acima de questões de ocupação dos cargos para a eleição deste ano, nós temos um projeto a defender. Um projeto que transformou o nosso estado, que resgatou a credibilidade do governo de Goiás e que promoveu e promove investimentos em todas as áreas. Esse é o projeto que fez com que a gente tivesse hoje a maior composição de alianças partidárias e que, com toda certeza, todo esse time, muito motivado, seguirá ao longo desses próximos dias na eleição para dar sequência neste trabalho.