O vice-governador Daniel Vilela (MDB) criticou nesta quarta-feira (4) o regramento da política fiscal imposta pelo governo federal para investimentos e defendeu que o objetivo do estado não é o de acumular caixa, mas “gastar e gastar bem, com qualidade”. A fala foi feita após reportagem do POPULAR mostrar, na segunda-feira (2), que a despesa do Estado cresceu mais do que a receita entre 2019 e 2025 - período que compreende os sete anos de gestão de Ronaldo Caiado (PSD).\n“O regramento de política fiscal imposto pelo Poder Executivo federal a nós, estados e municípios, que tem por parte do Tesouro (Nacional) uma lógica que não deveria ser a lógica a balizar as políticas públicas do nosso País”, afirmou Daniel, citando matéria publicada “em jornal de circulação diária no Estado”, em evento de entrega de vans para assistência social nos 246 municípios goianos, no Centro Cultural Oscar Niemeyer (CCON), em Goiânia.