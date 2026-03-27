O vice-governador Daniel Vilela (MDB) afirmou nesta sexta-feira (27) que o Estado de Goiás só vai aderir à proposta do governo federal de conceder um subsídio extra de R$ 1,20 no preço do diesel importado - em meio à alta dos combustíveis - se houver compensação financeira por meio do abatimento da dívida com a União.\n“Se a gente tiver essa compensação, o Estado não terá nenhuma dificuldade em promover e em aderir a essa proposta do governo federal. Agora, não dá para a gente abrir mão de receita e o governo federal estar se beneficiando, tendo vantagem com o aumento do preço dos combustíveis e ainda querer compartilhar a conta com os estados”, afirmou Daniel, em resposta ao POPULAR após a entrega de veículos do Programa Goiás do Crescimento e do Empreendedorismo, em Goiânia.\nA medida, proposta pela União, que busca bancar metade do benefício (R$ 0,60 por litro), é discutida pelo Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz), colegiado que reúne representantes das secretarias estaduais da Fazenda, e se encontra nesta sexta para deliberar sobre o tema. O custo efetivo da subvenção pode ficar entre R$ 3 bilhões e R$ 4 bilhões nos dois meses de duração.