O governador de Goiás, Daniel Vilela (MDB), afirmou nesta quinta-feira (14) que o plano “Brasil Contra o Crime Organizado”, pacote de ações do governo federal voltado à segurança pública e lançado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na terça-feira (12), será recebido “de bom grado” pelo estado. Apesar disso, o emedebista ponderou que espera ver as medidas efetivamente saírem do papel, e não ficarem apenas no campo dos “anúncios”.\n“Tudo o que puder vir para beneficiar, para somar às ações que nós já estamos executando ao longo desses anos, obviamente que a gente vai aceitar de bom grado. Não temos nenhuma dificuldade nesse aspecto. Agora, é preciso colocar em prática, porque o atual governo federal lança muitos programas que acabam virando só teoria e não chegam na ponta, não ajudam os estados, não ajudam os municípios. Eu espero que desta vez seja diferente”, disse o governador, em resposta a questionamento do POPULAR, durante entrevista coletiva na abertura da 79ª Exposição Agropecuária de Goiânia.