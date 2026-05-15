Após a revelação das conversas do senador e pré-candidato à Presidência da República pelo PL, Flávio Bolsonaro (RJ), pedindo dinheiro ao dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, para financiar um filme sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), o governador de Goiás, Daniel Vilela (MDB), e a presidente estadual da federação União Progressista, Gracinha Caiado (UB), disseram, ao POPULAR nesta quinta-feira (14), que Flávio deve prestar esclarecimentos mais detalhados sobre o caso.\nAmbos seguiram linha semelhante à postura adotada pelo ex-governador e pré-candidato a presidente Ronaldo Caiado (PSD), que ao defender as elucidações das conversas reveladas pelo site The Intercept Brasil, disse que o País vive um momento em que a “sociedade exige clareza nas relações entre agentes públicos, empresas e interesses privados”. Daniel e Gracinha respaldaram o nome de Caiado à Presidência e seu histórico político, mas evitaram medir os impactos eleitorais.