À frente do governo de Goiás a partir desta terça-feira (31), o vice-governador Daniel Vilela (MDB) deve optar por soluções caseiras para definir a maioria dos substitutos dos auxiliares do primeiro escalão que deixam os cargos esta semana para disputar as eleições de outubro. De dez vagas, ao menos a metade será ocupada por nomes que já estavam na equipe.\nEm meio a articulações para formação de chapas de deputados e filiações partidárias, além de compromissos ao lado do governador Ronaldo Caiado (PSD) nos últimos dias do pessedista no governo, Daniel deixou a definição dos nomes para a reta final. Até a noite de segunda-feira (30), ele não havia fechado todos os novos auxiliares. O governo ainda não tem definição de data para a posse do secretariado.\nSegundo governistas, as mudanças devem se restringir ao espaço deixado pelo grupo que vai se desincompatibilizar por conta da legislação eleitoral, sem possibilidade de Daniel estender alterações de sua própria escolha. Os pré-candidatos têm prazo até 4 de abril para deixar cargos públicos, já que a legislação determina a saída seis meses antes das eleições.