O vice-governador Daniel Vilela (MDB) recebeu 25 vereadores de Goiânia para almoço no Palácio Pedro Ludovico Teixeira (PPLT) no fim da manhã desta terça-feira (7). O encontro, antecipado pelo POPULAR, foi focado na aproximação com os parlamentares e discutiu alguns projetos voltados para a capital em parceria com o governo estadual. Daniel, que será o candidato da base governista ao Palácio das Esmeraldas na eleição 2026, pediu apoio aos vereadores ao seu projeto eleitoral. Segundo relatos, alguns vereadores fizeram queixas durante a reunião pedindo por “mais atenção” do governo estadual em relação à Câmara de Goiânia e chegaram a pedir que o vice-governador auxiliasse “abrindo portas” para atendimentos com os secretários estaduais. Articulado pelo vereador Lucas Vergílio (MDB), o almoço reuniu toda a bancada do MDB na Câmara (composta por 8 integrantes) e parlamentares de partidos de centro, centro-esquerda e centro-direita, como União Brasil, Solidariedade, PP, PDT, DC, PRD, Agir, Avante, Podemos e Republicanos. O presidente da Câmara, Romário Policarpo (PRD), não compareceu por não ter sido convidado pelo articulador do encontro. (Leia no Giro).A conversa de Daniel com os vereadores foi descrita como amistosa, segundo os relatos. O vice-governador apresentou o projeto de criação de um hub de inovação e tecnologia no Setor Leste Universitário, na região central da capital. A proposta prevê a construção de espaços, em prédios, voltados para abrigar empresas de soluções tecnológicas e de inovação, especialmente na área de inteligência artificial. O objetivo também seria oferecer condições e incentivos para que essas empresas se instalem e permaneçam na capital.Outro projeto tratado com os vereadores é sobre a intenção de estruturar novo centro administrativo do governo estadual com a compra do prédio que abriga a superintendência regional da Caixa Econômica Federal na Avenida Anhanguera e a construção de duas torres no estacionamento do antigo Jóquei Clube, no Centro de Goiânia, conforme revelou o POPULAR.O almoço ocorreu mais de 15 dias depois de Daniel defender Sandro Mabel (UB) dizendo que o prefeito “está tendo que desmamar muito bezerro marruco”. Em evento da Saneago no dia 22 de setembro, o vice-governador referiu-se, sem citar nomes, durante o discurso, à mudança na forma de distribuição de espaços e cargos aos parlamentares na Prefeitura em relação à gestão do ex-prefeito Rogério Cruz (SD).“Sob a liderança do prefeito Sandro Mabel, Goiânia já está resgatando e recuperando toda a condição que nos levou a ser cidade de referência mundial de qualidade de vida”, destacou Daniel, na ocasião, completando ainda com a crítica: “Eu sei que não é fácil, né Sandro? Você tem enfrentado muitos desafios. Está tendo que desmamar muito bezerro já marruco, que tava mal acostumado achando que era dono da cidade ou prefeito da cidade.”Nesta terça, o assunto chegou a ser levantado rapidamente durante o almoço, mas Daniel teria dito aos vereadores que suas falas no evento da Saneago teriam sido “interpretadas erroneamente pela mídia” e o tema não teria se estendido.Entre os relatos sobre um saldo positivo do encontro, houve reforço dos vereadores ao cardápio do almoço: arroz, salada, peixe robalo, filé ao molho madeira e macarrão “gravatinha”.