No dia seguinte à divulgação da nova rodada da pesquisa Quaest/TV Anhanguera, o governador Daniel Vilela (MDB) citou dados do levantamento para defender a possibilidade de vitória no primeiro turno e pedir empenho dos aliados em reunião virtual, ao lado do ex-governador Ronaldo Caiado (PSD), com cerca de 200 prefeitos, na manhã desta sexta-feira (25). De outro lado, os principais candidatos da oposição contestaram os números da pesquisa, alegando ter maiores índices de intenções de voto e apostando em segundo turno.\nA nova rodada, divulgada na noite de quinta-feira (24), mostrou Daniel com 42%, contra 19% do ex-governador Marconi Perillo (PSDB) e 15% do senador Wilder Morais (PL), ambos em empate técnico. O ex-deputado estadual Luis Cesar Bueno (PT) aparece com 5%. O levantamento foi realizado dos dias 20 a 23 de setembro e tem margem de erro de 3 pontos porcentuais para mais ou para menos. No cálculo de votos válidos, Daniel tem 50%, o que não permite prever se haverá ou não segundo turno.