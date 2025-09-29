O vice-governador Daniel Vilela (MDB) afirmou em discurso na Abertura Estadual do Plantio de Soja, neste sábado (27), na Fazenda Tamburi, em Nova Crixás (GO), que o governo estadual criará um grupo de trabalho voltado para potencializar o desenvolvimento econômico da região do Vale do Araguaia. O ato de criação foi assinado pelo governador Ronaldo Caiado (UB) no fim da semana passada e a primeira reunião deve ocorrer nesta semana.Daniel disse que o grupo vai reunir representantes do setor produtivo, poder público, terceiro setor, prefeitos e lideranças locais para definir o papel de cada agente na transformação da região em uma potência agrícola. Mais cedo, em entrevista coletiva, ao ser questionado pelo POPULAR sobre os gargalos no Vale do Araguaia e os impactos no agronegócio em meio ao tarifaço imposto pelo governo norte-americano, o vice-governador disse que “há coisas que fogem do nosso controle”.“São coisas que devem ser tratadas pelas lideranças internacionais e o que cabe a nós é fazer o dever de casa: o estado ter iniciativas, políticas públicas que facilitem a vida do produtor, e é esse nosso foco. Não vamos dispersar em discussões que não têm poder de decisão.”Ao falar de obras em seu discurso no evento, Daniel afirmou que cobrará dos projetistas a entrega de pelo menos um trecho da duplicação até janeiro de 2026, para que as obras possam começar em março do mesmo ano, ainda sob a gestão de Caiado. O vice-governador também anunciou a contratação do projeto para pavimentação da GO-336, conhecida como “rodovia da viúva”, com meta de início ainda em 2026. Segundo ele, 50% da produção agrícola de Nova Crixás depende daquela via. Além do ex-ministro Aldo Rebelo e de Daniel, a Abertura Estadual do Plantio de Soja também reuniu outras autoridades, como os deputados federais José Nelto (UB) e Marussa Boldrin (MDB); e os senadores Vanderlan Cardoso (PSD) e Wilder Morais (PL) - leia mais na página 8.