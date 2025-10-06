O vice-governador Daniel Vilela (MDB) receberá um grupo de vereadores de Goiânia nesta terça-feira (7) para almoço no Palácio Pedro Ludovico Teixeira (PPLT). A agenda deve ter como principal foco a aproximação com os parlamentares de olho na eleição 2026, na qual Daniel será o candidato da base governista ao Palácio das Esmeraldas. Além disso, há a expectativa de que as conversas também tratem de projetos para a capital em parceria com o governo de Goiás.\nAlém da bancada do MDB - a maior da Câmara de Goiânia (8 integrantes) -, o almoço, articulado por Lucas Vergílio (MDB), deve reunir vereadores de partidos aliados ao governo estadual, como o União Brasil e Solidariedade. A reportagem apurou que não foram feitos convites à partidos de oposição, como PT e PSDB.\nAo menos três projetos do governo de Goiás anunciados recentemente ou em andamento envolvem capital. Um deles é a intenção de estruturar novo centro administrativo do governo estadual com a compra do prédio que abriga a superintendência regional da Caixa Econômica Federal na Avenida Anhanguera e a construção de duas torres no estacionamento do antigo Jóquei Clube, no Centro de Goiânia, conforme revelou o POPULAR.