O governador Daniel Vilela (MDB) rebateu nesta segunda-feira (29) as críticas e promessas apresentadas pelo senador e pré-candidato do PL ao governo estadual, Wilder Morais, durante evento de lançamento das pré-candidaturas do partido no estado, com a presença do pré-candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL). Pré-candidato à reeleição, Daniel apontou que o adversário fala “bobagem” e “está mal informado” sobre os assuntos de Goiás, por não conhecer a realidade do estado.\n“Eu acho que ele está mal informado. Ele deve estar distante de Goiás para estar falando esse tanto de bobagem. Ele deveria cuidar mais do Senado. Ele nem votar, que é a única obrigação que ele tem, ele vai votar para ainda mais saber da saúde do estado de Goiás”, apontou o governador ao POPULAR sobre a principal crítica registrada por Wilder no discurso, durante evento no sábado (27), direcionada ao atendimento em saúde.