O vice-governador Daniel Vilela (MDB) retomou nesta segunda-feira (23) o tom mais crítico adotado pelo prefeito Sandro Mabel (UB) para reclamar do comportamento de vereadores que integram a base aliada do Paço Municipal na Câmara de Goiânia. O presidente estadual do MDB defendeu o prefeito e apontou que ainda é preciso “desmamar muito bezerro”, em referência a mudança na forma de distribuição de espaços e estruturas aos parlamentares no Executivo.\nAo encerrar o discurso durante inauguração de ampliação do Sistema de Abastecimento de Água da Região Metropolitana, o emedebista apontou avanços na gestão da capital, em comparação com a gestão anterior, do ex-prefeito Rogério Cruz (Republicanos). “Sob a liderança do prefeito Sandro Mabel, Goiânia já está resgatando e recuperando toda a condição que nos levou a ser cidade de referência mundial de qualidade de vida”, disse.