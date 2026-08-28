O cenário da disputa ao governo de Goiás sofreu pouca alteração após os primeiros dias de campanha eleitoral, com vantagem de 17 pontos do governador Daniel Vilela (MDB) sobre o ex-governador Marconi Perillo (PSDB), segundo a pesquisa Quaest/TV Anhanguera divulgada nesta quinta-feira (27).\nNo levantamento estimulado - quando os nomes dos candidatos são apresentados ao eleitor -, Daniel lidera com 37% contra 20% de Marconi e 12% do senador Wilder Morais (PL). A pesquisa foi realizada dos dias 23 a 26 de agosto. A campanha eleitoral teve início no dia 16, mas deve esquentar a partir desta sexta-feira (28), com o início da propaganda eleitoral no rádio e na televisão.\nNo atual cenário, o ex-deputado estadual Luis Cesar Bueno (PT) aparece com 4%. Luciana Amorim (UP) e Danilo Pinheiro (PCO) não pontuaram. A pesquisa ouviu 804 eleitores goianos. A margem de erro é de 3 pontos porcentuais para mais ou para menos e o nível de confiança é de 95%.