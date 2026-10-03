O governador Daniel Vilela (MDB) ampliou as chances de vitória no primeiro turno ao alcançar 47% das intenções de voto na nova rodada da pesquisa Quaest/TV Anhanguera, realizada nos dias 2 e 3 de outubro. O senador Wilder Morais (PL) passou numericamente à frente do ex-governador Marconi Perillo (PSDB), mas ambos estão em empate técnico, com 17% e 15%, respectivamente.\nO ex-deputado estadual Luis Cesar Bueno (PT) aparece com 5% das intenções de voto, enquanto Luciana Amorim (UP) e Danilo Pinheiro (PCO) não pontuaram. O porcentual de indecisos na pesquisa estimulada - quando são apresentados os nomes dos candidatos - caiu a 9%. Outros 7% dos eleitores afirmaram que não vão votar ou vão anular.\nConsiderando os votos válidos, Daniel tem 57%. Para vencer no primeiro turno, o candidato tem de contar com 50% mais um dos válidos. Na mesma contagem, Wilder tem 20, Marconi, 18, e Luis Cesar, 5.