A pouco mais de 40 dias de assumir o governo estadual, o vice-governador Daniel Vilela (MDB) avançou no protagonismo de ações internas da administração, com avaliação de resultados e definição de prioridades, além de cumprir mais agendas públicas de entregas e vistorias que o governador Ronaldo Caiado (PSD), neste ano. O processo de transferência antecipada cumpre transição anunciada ainda em 2024 por Caiado, que tem priorizado compromissos fora de Goiás para viabilizar candidatura nacional.\nPré-candidato à reeleição, Daniel intensificou as ações de liderança com reuniões frequentes junto aos três setores considerados estratégicos para a aprovação do governo Caiado e, consequentemente, áreas-chave do discurso de campanha a ser apresentado durante a eleição estadual. O vice tem mantido agenda interna constante com os secretários Renato Brum (Segurança Pública) e Francisco Sérvulo (Economia), além do presidente da Agência Goiana de Infraestrutura (Goinfra), Pedro Sales.