Depois de passar por cinco cidades no Entorno do Distrito Federal (DF) em carreatas neste domingo (13), o governador Daniel Vilela (MDB), candidato à reeleição, encerrou o primeiro dia de campanha eleitoral, em Luziânia, com discurso permeado de promessas para a região e tom de continuidade às ações iniciadas ou implementadas pela gestão do ex-governador Ronaldo Caiado (PSD), candidato à Presidência da República.\nEm fala de 15 minutos, Daniel atacou o governo federal, destacou o interesse em criar em Luziânia um polo industrial e pediu apoio às candidaturas da base aliada. O governador disse que a escolha do Entorno para iniciar a campanha carrega o “simbolismo da maior transformação goiana dos últimos anos”, em referência às obras da gestão Caiado.\nO emedebista citou como exemplo dessas ações realizadas por Caiado a criação dos hospitais regionais e reforçou a melhoria na segurança pública, em comparação aos altos índices de violência medidos outrora na região. “Hoje o Entorno tem segurança plena e tolerância zero com a bandidagem. Raramente um bandido ousa enfrentar nossa polícia nesta região”, afirmou Daniel.