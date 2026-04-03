Em aceno para o agronegócio, o governador Daniel Vilela (MDB) anunciou na quinta-feira (2), entre as últimas mexidas na equipe de primeiro escalão, a nomeação do produtor rural e empresário Ademar Pereira Leal Filho para a Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Seapa). As mudanças no quadro de auxiliares alcançam 19 órgãos, mas em 2 os novos titulares ainda não haviam sido definidos até o fechamento desta edição.\nPré-candidato à reeleição, Daniel busca estabelecer melhor relação com o setor produtivo depois dos desgastes provocados pela cobrança da taxa do agro por três anos na gestão do ex-governador Ronaldo Caiado (PSD) e da demora do governo em entregar obras de infraestrutura com recursos do Fundo Estadual de Infraestrutura (Fundeinfra).\nAo revelar a mudança na Seapa, em entrevista ao programa Papo Político, na CBN Goiânia, Daniel disse que a troca representa um “novo momento na relação do governo com o setor produtivo” e a intenção de “conhecer um pouco mais as dores dos produtores”.