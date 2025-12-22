O vice-governador e pré-candidato ao governo estadual, Daniel Vilela (MDB), prorrogou para o início do próximo ano a discussão sobre possível presença da advogada Ana Paula Rezende (MDB) na chapa majoritária, mas admitiu a possibilidade de “construir” o projeto.\nA filha do ex-prefeito Iris Rezende reafirmou a pré-candidatura ao Senado durante a última edição do “Deputados Aqui”, da Assembleia Legislativa de Goiás (Alego), realizada em homenagem ao ex-governador no Residencial Jardins do Cerrado, no sábado (20).\nQuestionado pelo POPULAR, Daniel Vilela retomou o discurso adotado ainda na pré-campanha para a disputa à Prefeitura de Goiânia, quando propôs candidatura de Ana Paula ao Paço Municipal. Na época, a filha de Iris considerou a possibilidade, mas decidiu ficar fora da disputa. O vice considera a composição para 2026, desde que a pré-candidatura desta vez esteja realmente definida.