O governador e candidato à reeleição, Daniel Vilela (MDB), oficializou nesta segunda-feira (31) convite para que o presidente da Federação da Agricultura e Pecuária de Goiás (Faeg), José Mário Schreiner (PSD), assuma papel de “protagonismo” e como seu “braço direito”, caso seja eleito para novo mandato à frente do governo estadual. O chamado foi realizado em discurso, no comitê central, em Goiânia, durante evento que confirmou o ex-deputado federal como coordenador-geral da campanha do emedebista.Tanto a posição de liderança na estrutura governista para a eleição, quanto a garantia de participação direta em eventual administração representam movimentos de Daniel Vilela para compensar a derrota de José Mário no processo de disputa interna pela candidatura a vice. O líder classista mobilizou a maior movimentação política ao longo da pré-campanha, mas foi preterido pela cúpula palaciana, que escolheu o ex-senador e líder evangélico Luiz Carlos do Carmo para o posto.“Você já foi, ao longo desses anos, um braço importante dessa transformação e desse resgate do governo de Goiás. Mas não tenham dúvida de que esse meu convite para que ele pudesse trazer o seu peso político como coordenador é um gesto que demonstra a importância e o protagonismo que ele terá no nosso governo a partir do ano que vem”, disse Daniel Vilela.“Você será, Zé Mário, o meu braço direito, o meu braço operacional. Você será, sem dúvida nenhuma, responsável por elaborar e planejar o futuro e as ações do nosso governo. Já estou te convidando, na verdade”, discursou o candidato.Na sequência, o governador afirmou que o convite deverá se tornar uma imposição política e citou a esposa do ex-deputado, Dulce Nascente. “Aliás, estou te convidando, mas os seus amigos e companheiros aqui vão impor a você mais esse sacrifício. Dulce, você me perdoe, mas eu vou precisar muito do Zé Mário para que a gente possa fazer o melhor governo da vida dos goianos nesses próximos quatro anos. Conto com você, Zé. Tenho certeza que não vai titubear”, disse.O presidente da Faeg sorriu e aplaudiu o discurso do governador, no momento em que o convite era realizado. Depois de ser preterido na base aliada para a vice, José Mário Schreiner abriu diálogo com o ex-governador Marconi Perillo (PSDB) e o senador Wilder Morais (PL), ambos candidatos de oposição ao governo estadual. Os dois postulantes lhe prestaram visitas nas últimas semanas.“Você tem que ouvir. Quando você ouve, você precisa ouvir com total isenção e com os ouvidos abertos, mesmo porque eu represento uma categoria importante no desenvolvimento econômico do estado. É claro que, ouvindo as pessoas e ouvindo os candidatos, cheguei a uma conclusão plausível de que o melhor projeto é do Daniel Vilela”, apontou o agora coordenador-geral da campanha governista.Schreiner citou a defesa pela continuidade das políticas nas áreas de segurança pública, educação e saúde, em que Goiás “não pode retroceder”. “Enfim, o processo que se dá, a infraestrutura e que o governador Daniel Vilela tem sinalizado que vai ser um ponto forte da campanha dele, da próxima gestão dele, claro se vencer as eleições. E eu não tenho dúvida de que nós caminharemos para aquilo que a população goiana merece”, afirmou o ex-deputado.Ainda sobre o diálogo com Marconi e Wilder, Schreiner rejeitou a possibilidade de adesão a algum dos projetos de oposição ou ficar “em cima do muro”. “O espírito público nos leva a, de forma desprendida, ajudar no projeto. O muro não é o melhor lugar para quem almeja o melhor para o seu estado, para a sua pátria e, principalmente, para a sua gente. Nós temos que ter posição e tomamos essa posição porque acreditamos que é a melhor para todos nós”, disse.O coordenador-geral da campanha de Daniel Vilela apontou que pretende atuar para aumentar o engajamento dos eleitores em geral, além da base política, em busca da vitória já no primeiro turno. “Segundo turno é igual disputa por pênaltis”, comparou o presidente da Faeg.