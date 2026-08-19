O governador e candidato à reeleição, Daniel Vilela (MDB), elevou o tom de ataques aos adversários na corrida pelo Palácio das Esmeraldas no primeiro evento de campanha em Goiânia. O emedebista disse que os concorrentes estariam “na moita” e “com medo de passar constrangimento”, por conta das agendas focadas em sabatinas e reuniões internas, nos últimos dias, de alguns dos postulantes.\nO governista cumpriu a única agenda eleitoral desta terça-feira (18) em adesivaço no estacionamento do Estádio Serra Dourada. O ato contou com ampla mobilização de servidores públicos, de diversas secretarias e órgãos do governo estadual, cujas pastas e integrantes foram constantemente anunciados pelos locutores no sistema de som, antes da chegada de Daniel.\n“A gente tem adversários inescrupulosos, que estão aí todos na moita, porque eles não têm a coragem de se reunir com as pessoas como nós temos. Eles morrem de medo de andar por aí e passar por constrangimentos. Eles não têm a capacidade, a condição de poder andar de cabeça erguida como nós temos, como nós fizemos”, afirmou no encerramento do adesivaço.