O governador Daniel Vilela (MDB) deu início nesta terça-feira (28) à série de reuniões no Supremo Tribunal Federal (STF) em articulação para conseguir redistribuição dos recursos de royalties do petróleo. O movimento ocorre em esforço conjunto com outros 18 estados e a Confederação Nacional dos Municípios (CNM), em busca de espaço na agenda dos ministros antes do julgamento sobre o tema, marcado para a próxima quarta-feira (6).\nCristiano Zanin foi o primeiro ministro a receber representantes das unidades federativas, em comitiva formada por Daniel Vilela, além dos governadores de Roraima, Edilson Damião (Republicanos), e do Mato Grosso, Otaviano Pivetta (Republicanos). O encontro contou ainda com oito procuradores-gerais. Os participantes propuseram ao magistrado a divisão na distribuição de royalties do petróleo e do gás natural no país.