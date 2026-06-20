As ações e programas lançados pelo governo estadual nos últimos 50 dias, desde o início da gestão de Daniel Vilela (MDB), mostram a busca por apresentação de uma marca própria do governador com conceitos diferentes das referências registradas nas últimas administrações do partido em Goiás. O retorno dos emedebistas ao Palácio das Esmeraldas, após 28 anos, é caracterizado por distanciamento dos símbolos dos tempos de Iris Rezende e Maguito Vilela, por conta das novas opções de gestão pública, baseadas na “modernização”, e a priorização do discurso voltado à continuidade do antecessor, Ronaldo Caiado (PSD).\nDe acordo com especialistas ouvidos pelo POPULAR, o afastamento em relação aos governos anteriores da legenda no estado ocorre em processo natural de evolução dos conceitos vigentes para a administração pública nos dois períodos, com a transição do “estado executor” para o “estado indutor”. Além disso, os analistas apontam que a escolha pela implantação do “governo empresarial”, baseado em novas formas de parceria e inclusão da iniciativa privada para a resolução de problemas, tem maior potencial para o discurso da futura campanha em busca da reeleição.