O governador Daniel Vilela (MDB) cumpriu a média de pelo menos um compromisso administrativo por semana em cidades do entorno do Distrito Federal (DF), desde que assumiu o cargo, em 31 de março. Com as agendas focadas prioritariamente nas áreas de assistência social e segurança pública, aliados apontam ao POPULAR a execução de estratégia com o objetivo de que o pré-candidato à reeleição consolide a transferência de avaliação positiva e apoios acumulados pelo ex-governador Ronaldo Caiado (PSD), além de evitar o possível avanço de nomes da oposição sobre a região.\nO trabalho para consolidação da base política em torno do emedebista passou pela realização de 14 agendas no entorno ao longo das últimas 10 semanas, desde a posse de Daniel, com destaque para uma série de eventos do Goiás Social, inaugurações de obras de infraestrutura e ações relacionadas ao programa “IA Contra o Crime”. De acordo com os articuladores próximos ao governador, a intenção é fazer da região uma espécie de “vitrine” das marcas responsáveis pela alta aprovação da gestão estadual, enquanto comandada por Caiado.