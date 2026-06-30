O governador Daniel Vilela (MDB) reforçou nesta segunda-feira (29) a defesa por chapa única da base aliada ao Senado, com apenas dois nomes. O emedebista confirmou o discurso adotado pelo ex-governador Ronaldo Caiado (PSD) no último encontro do grupo, realizado no sábado (27), em Itumbiara. O grupo governista mantém as quatro pré-candidaturas: da ex-primeira-dama Gracinha Caiado (UB), do deputado federal Zacharias Calil (MDB), do senador Vanderlan Cardoso (PSD) e do ex-prefeito de Aparecida de Goiânia, Gustavo Mendanha (PRD).\nA cúpula governista retomou a defesa por aglutinação depois da desistência do presidente estadual do PP, Alexandre Baldy, que será primeiro suplente de Gracinha. Daniel nega que haja articulação em curso, mas admite que pretende conversar com os postulantes sobre a possibilidade de afunilamento.