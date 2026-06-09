O governador Daniel Vilela (MDB) sancionou nesta segunda-feira (8) as leis estaduais que criam a nova estatal Goiás Tecnologia (GOtech) e o banco digital Pequi Bank. As medidas integram o pacote de ações que será lançado ao longo deste mês com o objetivo de modernizar serviços públicos, ampliar uso de inteligência artificial e fomentar a oferta de crédito a servidores estaduais e microempreendedores.\nAlém das medidas confirmadas nesta segunda-feira, a gestão estadual lançará nesta terça (9) o GO.IA Gemini, que prevê a entrega, até o fim do ano, de 20 mil licenças do Gemini, na modalidade 4Gov, para servidores públicos estaduais.\nApesar da respectiva lei já ter sido sancionada, o Pequi Bank será oficialmente lançado no próximo dia 16. Como antecipado pelo Giro, também será lançado nas próximas semanas o Distrito de Inovação, com a meta de levar estruturas como Centro de Excelência em IA (Ceia) para o Setor Universitário, em Goiânia.