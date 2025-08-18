A crescente influência do debate nacional, principalmente a partir da prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), deve levar a disputa pelo governo de Goiás em 2026 a um cenário de polarização dentro da direita. Especialistas ouvidos pelo POPULAR confirmam a tendência e apontam novos desafios para o discurso e imagem do vice-governador Daniel Vilela (MDB), que antecipa passos da pré-candidatura à reeleição no próximo ano.\nO presidente estadual do MDB já tem apresentado escalada de alinhamento com o perfil direitista do governador e principal cabo eleitoral, Ronaldo Caiado (UB), com críticas ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e, mais recentemente, manifestação contrária à prisão de Bolsonaro. A gradativa transformação ocorreu após definição de posicionamentos ao centro ou até em proximidade à centro-esquerda ao longo da trajetória política, nos momentos em que seu partido integrava a base de apoio aos governos petistas em Brasília.