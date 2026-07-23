O governador e pré-candidato à reeleição, Daniel Vilela (MDB), deverá contar com a maior fatia dos programas obrigatórios no Rádio e na TV para a propaganda eleitoral, que irão ao ar entre os dias 28 de agosto e 1º de outubro, para a disputa do primeiro turno ao governo estadual. De acordo com estimativa a partir dos 12 partidos que deverão compor a coligação, o emedebista deverá contar com quase cinco metade de cada bloco que terá duração total de 10 minutos (veja o quadro ao lado).\nNa oposição, o senador Wilder Morais (PL) e o ex-deputado estadual Luis César Bueno (PT) deverão ter pouco mais de dois minutos para apresentar suas propostas, enquanto o ex-governador Marconi Perillo (PSDB) possivelmente ficará com pouco mais de meio minuto para cada programa. Os cálculos levam em consideração a provável aliança do PDT com o bloco de esquerda, mas o comando estadual da sigla ainda considera se coligar com Marconi ou mesmo com Daniel Vilela.