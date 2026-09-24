O governador de Goiás, Daniel Vilela (MDB), candidato à reeleição, afirmou que o debate com os governadoriáveis promovido pelo POPULAR e a rádio CBN Goiânia, nesta quinta-feira (24), “cumpriu sua missão” ao discutir temas que interessam os eleitores. A 10 dias da eleição, o emedebista também destacou que o momento foi oportuno para apresentar as propostas para o futuro do Estado.\nQuestionado sobre qual momento considerou mais importante do debate, o emedebista elogiou a formulação dos blocos, mas afirmou, sem citar nomes, que “alguns candidatos tentam apenas fazer um trabalho demagogo e político”. “As pessoas querem ouvir as propostas, os projetos, querem que possamos discutir aqui os temas de grande relevância”, disse Daniel.\nCandidatos ao governo de Goiás focam em perguntas sobre Segurança Pública