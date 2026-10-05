Depois de uma campanha sem sobressaltos e marcada pelo discurso de continuidade, o governador Daniel Vilela (MDB) foi reeleito no primeiro turno neste domingo (4), com 2.148.218 votos. O resultado, equivalente a 59,17% dos votos válidos, é o segundo maior porcentual obtido por um governador de Goiás nos últimos 40 anos.\nO senador Wilder Morais (PL) foi o segundo colocado na disputa, com 797.141 votos (21,96% válidos). O ex-deputado Luis Cesar Bueno (PT) obteve 356.692 votos (9,82%), à frente do ex-governador Marconi Perillo (PSDB), com 315.676 votos (8,69%).\nEm entrevista coletiva na porta do Palácio das Esmeraldas, na Praça Cívica, na noite de domingo, Daniel disse que o povo goiano demonstrou “sabedoria ímpar” e reconhecimento ao trabalho do atual governo, em meio ao que chamou de “avalanche do PL” em todo o País.