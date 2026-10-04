O governador Daniel Vilela (MDB) foi reeleito governador de Goiás, neste domingo (4), com 59,17% dos votos. O vice é o ex-senador Luiz do Carmo (PSD).\nEm seguida, estão o senador Wilder Morais (PL), com 21,96%; o ex-deputado estadual Luis Cesar Bueno (PT), com 9,82%; e o ex-governador Marconi Perillo (PSDB), com 8,69%. A servidora pública Luciana Amorim (UP) tem 0,32% dos votos. Danilo da Silva (PCO) tem 0,03%.\nDaniel é sucessor de Ronaldo Caiado (PSD) no comando do governo estadual. O emedebista foi vice do pessedista e assumiu a administração em 31 de março, quando o ex-governador deixou o cargo para disputar a Presidência da República.\n-webstories daniel vence (1.3464083)\nO governador reeleito é filho de Maguito Vilela (MDB), político goiano que também comandou a administração estadual e foi prefeito de Aparecida de Goiânia. Daniel tem 42 anos e nasceu em Jataí. Já foi vereador de Goiânia, deputado estadual e deputado federal.