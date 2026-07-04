O governador Daniel Vilela (MDB) encerrou nesta sexta-feira (3) a série de agendas públicas com inaugurações e participações em ações e programas da gestão, antes do chamado “defeso eleitoral”, em que a presença de candidatos passa a ser proibida pela Justiça Eleitoral.\nO pré-candidato à reeleição intensificou a rotina nos últimos dois meses e ampliou ainda mais a presença em junho, com visitas a 37 municípios, em comparação com as idas a 26, em maio.\nO último compromisso do emedebista ocorreu em Jataí, sua cidade natal, com o anúncio do investimento de R$ 227 milhões para ampliação do Hospital Estadual do município. No mesmo dia, o governador anunciou também a reforma do Hospital Estadual de Aparecida de Goiânia Cairo Louzada (Heapa), na abertura da última edição do programa Goiás Social com sua presença, realizada na Cidade Administrativa Maguito Vilela.